Yahya hoca için helallik alındı

FATİH BATTAR

Dün hayatını kaybeden Çorum İmam Hatip Lisesi eski müdürlerinden Yahya Acar (79) için Erol Olçok İmam Hatip Lisesi'nde tören düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen helallik isteme törenine Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Zubeyir Tuncel, Çorum önceki dönem Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, ÇORİMDER Başkanı Ayhan Boyraz, Yahya Acar'ın ailesi ile okul idareci öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır; "Yahya hocamız iyi bir Müslüman, iyi bir insan olduğuna hepimiz şahidiz. Bizim üzerimizde çok hakkı vardır. Binlerce öğrenci yetiştirdi, mekanı cennet olsun. İlk müdürümüz Necme Şanlı'yı, Mustafa Göl hocamızı Mehmet Yıldırım hocamızı, Salim Altınay hocamızı da unutmadık, unutmayacağız. Biz onların dünyaya açılan kapısıyız. Onların sadaka-i cariyeleriyiz. Her fırsatta onlara Kur'an okuyacağız, dua edeceğiz." dedi

Konuşmaların ardından Yahya Acar'ın özgeçmişi okunarak helallik alındı.

YAHYA ACAR KİMDİR?

Yahya Acar, 1982-1994 yılları arasında Çorum İmam Hatip Lisesi’nde 1994-1995 yıllarında ise Sivas İmam Hatip Lisesi’nde müdür olarak görev yaptıktan sonra emekli olmuştu.

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2022, 14:07