Yitik mirasımız canlanıyor

FATİH AKBAŞ
Çorum Belediyesi tarafından Gazipaşa Sokaklar’da tarihi mirasın yeniden canlandırılmasına yönelik başlatılan ‘Yitik Mirası Canlandırma Projesi’nde sona geliniyor.
Proje kapsamında Gazipaşa Sokak'ta bulunan tarihi sokak çeşmesi, soku (taş dibek), arsana ve çamaşır (tekne) taşı gibi köklü mahalle kültürümüzde önemli yeri bulunan unsurlar yeniden ayağa kaldırılıyor.
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, proje kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
Başkan Aşgın, incelemeleri sırasında projenin son durumu hakkında Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel’den bilgi aldı.
Proje kapsamında Türk kültüründe ve Osmanlı şehirlerinde mahallelerde ortak yaşam alanlarında bulunan tarihi sokak çeşmesi, soku, arsana, çamaşır (tekne) taşı ögeleri Gazipaşa Sokak’ta yeniden canlandırılıyor.
Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2022, 18:32