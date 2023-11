Tahmini Okuma Süresi: dakika

HARUN AKKAYA

Badminton milli takımı Balkan Şampiyonasına fırtına gibi başladı.

Romanya’nın Galati şehrinde dün başlayan 17 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonasında milli takımda teknik heyetinde Osmancık Badminton Akademi’den antrenör Eren Murat Güngör ve milli sporcu Mehmet Can Töremiş de bulunuyor.



Milli takım As Başkan Şaban Kırlacı yönetiminde teknik heyette Eren Murat Güngör ile birlikte Yaşar Kaya, Seyit Ali Yazgan ve Deniz Balçık ile birlikte sporcular Mehmet Can Töremiş ile Doğaç Atan, Veysel Taşdemir, Yiğitcan Erol, Mert Seven, Gökay Göl, Aleyna Korkut, Elifnur Demir, Zeynep Berre Ocakoğlu, Nisanur Çimen ve Aysu Arslan mücadele ediyor.

Şampiyonada ilk gün takım müsabakaları ile başladı. Türk milli takımı ilk maçında Bulgaristan önünde zorlanmadı 5-0’lık galibiyet ile ayrılarak iyi bir başlangıç yaptı.

Şampiyonada bugün takım müsabakalarının ardından ferdi müsabakalar ile yarın yapılacak finaller ile sona erecek.