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HARUN AKKAYA

Bölgesel Gelişim Liginde Ahlatcı Çorum FK U 17 takımı 1. devrenin son maçında bugün sahasında en yakın takipcisi Ispartaspor ile evinde karşılaşacak.

Saat 12:00’da Devane sahasında oynanacak bu maç öncesinde Ahlatcı Çorum FK ilk dört maçta topladığı 10 puanla lider durumda bulunurken en yakın rakibi Ispartaspor ise 9 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Kırmızı Siyahlılar bu maçı kazanarak rakipleri ile arasındaki puan farkımı açmak ve 1. devreyi lider olarak tamamlamak istiyor.

Hakem İsmail Sırma

Ahlatcı Çorum FK ile Ispartaspor arasındaki maçı İsmail Sırma yönetecek yardımcılıklarını ise Atahan Demir ve Mertcan Öğreten yapacak.

Maçın dördüncü hakemi Fatih Koçak.

U 19 bay geçecek

Bölgesel Gelişim Ligi U 19’da Ahlatcı Çorum FK ligin beşinci haftasını bay geçecek.

Kırmızı Siyahlı takım gelecek hafta sonu ise Alanya Kestelspor deplasmanına gidecek.