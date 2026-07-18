İstanbul Vali Yardımcısı Çorumlu hemşehrimiz Bekir Dınkırcı, Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amirliği görevine resmen başladı.
Dınkırcı, göreve başladığını "Allah mahcup etmesin." sözleriyle duyurdu.
Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amiri oldu
2026 yılı Mülki İdare Amirleri Kararnamesi kapsamında İstanbul Vali Yardımcılığı görevine atanan Bekir Dınkırcı, aynı kararnameyle Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amirliği görevine getirildi.
Göreve başlamasının ardından açıklama yapan Dınkırcı, İstanbul Valisi Davut Gül’ün riyasetinde görevine başladığını belirterek, “Allah mahcup etmesin.” ifadelerini kullandı.
Görevi Halil Avşar’dan devraldı
Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amirliği görevini yürüten İstanbul Vali Yardımcısı Halil Avşar, aynı kararname kapsamında Antalya Vali Yardımcılığı görevine atandı.