Çorum'un Osmancık ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nden Hatice Koç ile emekli ziraatçı Ömer Koç'un oğlu Alper Koç, ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasına katılıyor.

Özel Koçlar Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Diş Hekimi Mehmet Akif Koç'un kardeşi olan Alper Koç, LGS'de Türkiye birincisi olarak önemli bir başarıya imza attı. Robert Koleji'nden mezun olan Koç, eğitim hayatını tam burslu olarak Sabancı Üniversitesi'nde sürdürüyor.

Başarılı genç, 19 Temmuz 2026 Pazar günü saat 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanacak "Kim Milyoner Olmak İster?" programında yarışacak.