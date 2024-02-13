U 17 Güreş il birinciliği hafta sonunda Tevfik Kış Spor Salonu’nda yapıldı.

Merkez ve ilçelerden sporcuların mücadele ettiği il birinciliği sonunda sıkletlerinde dereceye giren sporcular şöyle;

Grekoromen Güreş: 41-45 kilo: 1.M. Yunus Kanrıca, 48 kilo: 1. Batuhan Kayar, 2. Salih Erenoğlu, 51 kilo 1. İsmail arda Pasım, 2. Bahadır Erenoğlu, 55 kilo: 1. Samed Gayretli, 2. Utku Doğan, 3. Bedirhan Kaya, 60 kilo: 1. Turgay Yıldız, 2. Ömer Vargeloğlu, 3. İbrahim Körpe, 4. M, Şerif Sabancı, 65 kilo: 1. Reşit Türe, 2. Melih Büyükyıldız, 3. Musa Bezeklioğlu. 71 kilo: 1. Enes Ayağıbüyük, 2. M. Emir Göketiş, 80 kilo: 1. Yiğitcan Alaca, 2. Yusuf Alp Arslan. 92 kilo: 1. Mustafa Koca, 2. R. Ekrem Yumurtkan, 110 kilo: 1. Tarık Çakır, 2. Ercan Yalmancıoğlu,

Serbest Güreş: 41-45 Kilo: 1. Berat Veli Körpeş, 2. Muhammed Mahmut Sert, 3. Abdulkerim Ateş, 48 kilo: 1. Necati Bozkurt, 2. H. Hüseyin Sert, 51 kilo: 1. Fatih Şahin, 2. Samed Arslan, 3. Ayberk Uzun, 55 kilo: 1. Mustafa Sarlı, 2. Emir Eraslankılıç, 3. Mustafa Kurt, M. Kaan Teke, 60 kilo: 1. Berat Kaan Ataberk, 2. Berkay Körpeş, 3. Erdem Topal, M. Şerif Sobacı, 65 kilo: 1. Ali Yağlı, 2. M. Efe Koca, 3. Arda Kaya, Sedat Ege Çolak, 71 kilo: 1. E. Berat Ertaşmış, 2. H. Efe Yıldırım, 3. Halit Erol, B. Faruk Ceylan. 80 kilo: 1. Gökhan Yıldırım, 2. Seyit Ömer Boyraz, 3. Ö. Faruk Özdemir, Enes Çavuşoğlu, 92 kilo: 1. Yusuf Karakaş, 2. Hasan Dur, 3. B. Ekrem Yumurtlan, 110 kilo: 1. Tarık Çakır, 2. Asaf Kantar, 3. Taha Teryaki, 4. Bekir Ünal.

Maçlar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Serbest stilde ilk iki sırayı alan grekoromen stilde ise birinci olan güreşçiler bu ay sonunda Afyon’da yapılacak U 17 Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil edecekler.