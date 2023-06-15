FATİH AKBAŞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Silmkent bölgesinde yaptırılan ve çalışmalarda sona gelinen projede hak sahipleri evlerini teslim alacakları günü merakla bekliyor.

Silmkent TOKİ konutlarından daire satın alan vatandaşlar teslimdeki belirsizlik nedeniyle evsahipleri ile sorunlar yaşadıklarını belirterek, inşası biten dairelerin teslim edilmesini istediler.

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı’nın, Silmkent TOKİ konutlarının 1 Temmuz'dan itibaren teslim edileceğini şeklindeki açıklamasını hatırlatan vatandaşlar, “Yüklenici firma konutları tamamlamış. Çevre düzenlemesi yapılıyor.

Kiracı olanlar evsahipleri ile sorunlar yaşıyor. Bizler biran önce dairelerimizin teslim edilmesini istiyoruz” diyerek taleplerini dile getirdiler.