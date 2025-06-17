Arca Çorum FK’nın milli futbolcusu Hasan Ege Akdoğan U 17 milli takımın Venezualla’da katılacağı turnuvanın aday kadrosuna çağrıldı.

Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre U 17 milli takımı bugün saat 18’de İstanbul Kavacık Park Inn by Radisson Otel’de toplanacak. milli takım 22 haziran pazar gününe kadar çalışmalarını Riva’da bulunan milli takım tesislerinde yapacak. Milli takım aynı gün Venezualla’ya hareket edecek.

U17 Millî Takımı 24-28 Haziran tarihleri arasında Venezuela'nın Porlamar şehrinde katılacağı UEFA-CONMEBOL U17 Gelişim Turnuvasında Venezuela, Paraguay ve Galler ile mücadele edecek. Maç programı ilerleyen günlerde açıklanacak.