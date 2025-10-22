Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ulu Camii emekli İmam Hatibi Hasan Kestek(79) son yolculuğuna uğurlandı.
Nehire Kestek'in eşi, Hacı Osman, Hacı Mehmet ve Ayşe Özenç'in babaları, Özençler Otogaz sahiplerinden Mustafa Özenç'in kayınpederi Hasan Kestek'in cenazesi öğle namazına müteakip Akşemseddin Camii’nde kılınan enaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta verildi.
Cenazeye Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, merhumun yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Muhabir: Fatih Battar