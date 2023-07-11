Bak yine sabah oldu / Olsun güzel bir gün/

Kimsede olmasın hüzün / Ömür kısa, zaman dar / Hani dün yaşayanlar / Bugün nerede var?

*

Arada bir hüzün düşer şu gönlüme / Ne ben anlatabilirim, ne de sen anlarsın / Bir Cuma günü çıktığım bu uzun yolculuğa / Ancak bir Pazar günü varabilirim

*

Ömrün çoğu gitti kaldı azı / Bırak artık bu kadar nazı / Son dem elime alırsam sazı / Bırakmam bir daha

*

Bir bayram daha geldi geçti / Seneye ulaşır mıyız, bilmem / Barıştık, üç beş küsle derken / Tekrar dalaşır mıyız, bilmem

*

İsteme benden özel şiir / Oku kitabımı baştan sona / Arasından bul bir bir / Bulamazsan o eksiklik / Bil ki kendindendir

*

Düşünmek düşünülmek / Yedi heceli iki güzel kelime / Çıksan birinden girersin diğerine / Uzun söze ne hacet azizim / İkimize yeter de artar bile / O halde düşün ki, düşünüle / Düşünmeyenden bize ne

*

Hiç kokmaz bulaşmaz / Hep yaşar kendi halince / Lakin arada bir samimi olmaya çalışır / O da ancak işi düşünce

*

Sanma ki kolay, belki de zor / Onu kendine dert edine sor

*

Umursamaz bilirdim seni / Meğer ne çok umursamışsın / Her gün sayfama bakıp / İçin için ağlamışsın

*

Yıllar sonra vardım köye / Gördüm ki, o ölmüş bu ölmüş / Kalmış köşede üç beş hane / Onlarda arasında bölünmüş / Topla toplayabilirsen

*

Ya bu şehri terk edip gitme uzaklara / Ya da gittiğini söyleme bana, dayanamam da

*

Bitmiş ise beklenti / Faydasızdır artık, eklenti

*

Davanda ya gönüllü ol ya da gönüllülere gönül ver / Çünkü dünden yarınlara davalar böyle devam eder / Gönüllülere ve gönül verebilenlere kalbi teşekkürler

*

Yaşımız dayandı altmışa, yetmişe aha geldik aha gidiyoruz / Lakin sosyal paylaşım sitelerinde günümüzü gün ediyoruz

*

Dinde kaidedir sol elin verdiğini sağ el duymayacak / Bugün de kaide, birine yardım yaptınsa medyada dünya görmeyecek

*

Ne zaman hüzünlensem arkadaş, hep sen gelirsin aklıma / Hani hep derdin ya, yaşamak zorundayız hayat zor olsa da

*

Çocuklar çok konuşunca bi sus deriz / Sonra uçup gidince keşke olsa da susmasa deriz

*

Sıkıntılı gecelerde / Hem akşam hem seherde /

Bütün gün her yerde / Yalvar kul Allah'a yalvar / Yalvar ki kendini kurtar

*

Dedim: Arkadaş nasılsın?

Dedi : Çok şükür iyiyim

Dedim: Nerede yaşıyorsun?

Dedi : Bodrum'da

Dedim: Tebrik ediyorum. Ne güzel, bazen apartmanda yaşayanlar nankörlük ederken, Bodrumda yaşayanlar şükreder.

Dedi: Beyefendi Muğla - Bodrum da yaşar

Ya öyle mi, sözümü geri aldım beni aşar.

TAVSİYE: 50 yılın birikimi olan, muhtevasında 660 adet farklı nükteli nasihatin yer aldığı Mahirane Söylemler -hikâyeden şiire sızan- Susamak ve Depremle Yaşamak kitaplarımı mutlaka okumanızı ve evlatlarınıza okutmanızı samimi olarak tavsiye ediyorum.