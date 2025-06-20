Saadet Partisi(SP) Genel Merkez Görevlisi ve Amasya İl Sorumlusu Temel Armutçu, gazetemizi ziyaret etti.

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüşen Temel Armutçu’ya ziyarette Genel Merkez Görevlisi Serdar Şen, SP İl Başkanı Şuayb Sarı, İl Tanıtım Medya ve İletişim Başkanı Recep Serbes, partililer Mehmet Yıldız, Mehmet Durmaz, Gazi Aşgın, Sıddık Karaca ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Savurgan eşlik etti.

Ziyarette değerlendirmelerde bulunan SP Genel Merkez Görevlisi ve Amasya İl Sorumlusu Temel Armutçu, konuşmasında Türkiye’nin hassas bir dönemden geçtiğini belirterek, “Türkiye bize emanet ve bizim evimiz. Hassas bir dönemden geçiyoruz. Tabanda bir birliktelik sağlanamıyorsa bile siyasetçiler birlik ve beraberlik mesajları vererek bu birlikteliği ortaya koyması lazım. Ortak kaygımız vatan. Bunun dışında bir kaygımızın olmaması lazım. Gidecekte başka bir yerimiz yok. Bütün olmamız gereken bir dönemden geçiyoruz” diye konuştu.

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, SP’li heyete teşekkür etti.