Sarıyer’de işler karıştı.

Mavi Beyazlı takımın dört gün önce yapılan genel kurulunda başkanlığı seçilen Erdal Aksoy sağlık problemleri nedeni ile görevinden ayrıldığını açıkladı.

Erdal Aksoy dün akşam saatlerinde kulüp sosyal medya hesabından yayınlanan başkan Erdal Aksoy açıklamasında şunları söyledi: ‘Yıllar öncesinde de başkanlığını yaptığım Sarıyer Spor Kulübü’nün tartışılmaz bir sevdalısı olarak kongre üyelerimizin değerli teveccühleri ile büyük bir heyecanla yeniden başkan seçilmenin büyük onurunu yaşadım. Ancak yaşadığım sağlık sorunlarım nedeniyle süper lig rotasıyla yola çıkan Sarıyer’imizde gerekli enerjiyi veremeyeceğimi düşünerek ve kulübümüzün önünü açmak niyetiyle görevimden üzülerek ayrılmak zorundayım. Elimden geldiği kadarıyla her zaman Sarıyer Spor Kulübü’nün bir neferi olarak üzerime düşen vazifeden kaçınmayacağımı tüm Sarıyer kamuoyunun bilgisine sunarım’ dedi.

Bu gelişmenin ardından Sarıyer kulübünün izleyecği yol haritası yönetim kurulunun alacağı karara göre belli olacak.