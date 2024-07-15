Konya'nın Beyşehir ilçesinde devlet hastanesi bahçesinde park halinde olan bir otomobilde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Beyşehir Devlet Hastanesi bahçesinde bulunan bir otomobilde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, hastanenin bahçesinde park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye yanan otomobile müdahale ederek söndürdü.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, araçta maddi hasar oluştu.