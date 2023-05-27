Çorum'da bunalıma giren bir kişi hastane otoparkının çatısına çıkarak canına kıymak istedi.

Olay dün akşam saatlerinde gerçekleşti. İddilara göre, ailevi sıkıntılar yaşayan ve bir süredir bunalımda olan bir kişi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında bulunan çok katlı otoparkın çatısına çıktı.

Otoparkın çatısında canına kıymak istediğini söyleyen bir kişiyi gören vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler şahsı ikna edebilmek için uzun süre uğraştı.

Ekiplerin saatler süren ikna çabası sonucu şahıs çatıdan indirilerek ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.