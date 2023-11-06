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AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir'i ziyaretinde, hastanenin kapasitesinin artırılacağını söyledi.

AHLATCI: 'PROJELERİ ELE ALDIK'

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Ahlatcı, Çorum’da sağlık alanında yapılan çalışmaları değerlendirdiklerini belirterek, gelecekte hastanenin kapasitesini artırmaya yönelik projeleri ele aldıklarını vurguladı.

HASTANEYE YAPILAN ÜNİTELER

Yapılan görüşmelerde hastaneye eklenen yeni hizmetler kapsamında hastanenin yatak kapasitesinin 700’den 825’e ulaştırıldığını belirten Ahlatcı, 16 yataklı yoğun bakım ünitesine 8 yataklı Koroner Yoğun Bakım Ünitesi ilave edildiği, göz enjeksiyon birimi, kardiyopulmoner rehabilitasyon ünitesi, 5 adet lokal ameliyathane ve ayılma üniteleri ile günübirlik tedavi servisi gibi modern üniteler eklendiğini ifade etti.

BAŞHEKİM’DEN KAPSAMLI SAĞLIK HİZMETİ VURGUSU

Başhekim Doç. Dr. Sinan Zehir de, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı’ya teşekkür ederek, "Çorum'a yapılacak olan bu yatırımlarla hastanemiz daha da güçlenecek, vatandaşlarımıza daha kapsamlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunabileceğiz. Ahlatcı ve ekibinin gösterdiği destekten dolayı memnuniyetimizi belirtiyoruz.” dedi.