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Çorum Eczacı Odası Erol Afacan’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ederken Afacan’da iade-i ziyaretler yapıyor.

Türk Eczacıları Birliği Başkan adayı ve Ankara Eczacı Odası Başkanı Uzm.Ecz.Taner Ercanlı ile Mecitözü Süt Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Metin Ayvaz, Çorum Eczacı Odası Erol Afacan’ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan’da Milli Emlak Müdürü Adem Özsoy ile Cezaevi Müdürü Ali Akar’a ziyarette bulundu.

Görevine yeni başlayan Milli Emlak Müdürü Adem Özsoy'u tebrik eden Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, başarı dileklerini iletti.

Ziyarette eczacı odasının ve eczacıların kamu hizmeti yaptığının altı çizilerek, Çorum Eczacı Odasına yeni hizmet binası alımı için irtifak hakkı olarak değerlendirebilecek taşınmazlarla ilgili işbirliği çalışmalarında bulunma kararı alındı.

Türk Eczacıları Birliği Başkan Adayı ve Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı’da Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan’ı ziyaret etti.

Ziyarete Mersin Eczacı Odası Başkanı Özgün Sağır, Burak Kurubaş, Zonguldak Eczacı Odası Başkanı Ayşegül Kara, Aksaray Eczacı Odası Başkanı Fatih Özçiftçi, Aksaray Eczacı Odası Büyük Kongre Delegesi Halil Durukafa, Kahramanmaraş Eczacı Odası Büyük Kongre Delegesi Bahtiyar Murat Aras da eşlik etti.

Ziyarette Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyet Seçimleri, eczacılık sorunları, çözüm önerileri, mesleki projeler ele alındı.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, Taner Ercanlı ile diğer misafirlerine teşekkür etti.

Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, Cezaevi Müdürü Ali Akar’ı da ziyaret etti.

Ziyarette cezaevi reçeteleri ile ilgili sorunlar konuşulurken, çözüm önerileri ve gecikmiş faturalarının ödenmesi ve erken vadeye tabi ilaçların fatura bedellerinin öncelikli olarak tanımlanıp erken ödemeye alınması konusunda anlaşıldı.

Ayrıca, yapılacak olan her türlü işbirliği çalışmalarında görüş alışverişinde bulunuldu.

