Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne İŞKUR aracılığıyla 7 kişi alınacak.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde yer alan Minik Melekler Gündüz Bakımevi'nde istihdam edilmek üzere, 2 Okul Öncesi Öğretmeni, 2 Çocuk Bakıcısı ve 3 temizlik görevlisi alınacak.

Başvurular 20-24 Haziran 2025 tarihleri arasında e- Şube, e-Devlet, Alo 170, İŞKUR Mobil üzerinden yapılacak.

Okul öncesi öğretmeni ve çocuk bakıcısı için KPSS en az 60 puan şartı aranıyor.

3 temizlik görevlisi alımı için kura çekimi yapılacak.

27 Haziran Cuma günü saat 10:00 başlayacak kura çekimi Hastane Konferans Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek.