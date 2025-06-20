Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne İŞKUR aracılığıyla 7 kişi alınacak.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde yer alan Minik Melekler Gündüz Bakımevi'nde istihdam edilmek üzere, 2 Okul Öncesi Öğretmeni, 2 Çocuk Bakıcısı ve 3 temizlik görevlisi alınacak.

Başvurular 20-24 Haziran 2025 tarihleri arasında e- Şube, e-Devlet, Alo 170, İŞKUR Mobil üzerinden yapılacak.

Okul öncesi öğretmeni ve çocuk bakıcısı için KPSS en az 60 puan şartı aranıyor.

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3 temizlik görevlisi alımı için kura çekimi yapılacak.

27 Haziran Cuma günü saat 10:00 başlayacak kura çekimi Hastane Konferans Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Editör: Fatih Battar