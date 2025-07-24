FIFA'nın 3 dönem transfer yasağı getirdi, Hatayspor borçları ödedi.

TFF 1.Lig ekiplerinden Hatayspor, transfer yasağının kaldırılması amacıyla yapılması gereken ödemelerin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Geçen sezon Trendyol Süper Lig'den, TFF 1.Lig'e düşen, FIFA'nın futbolcu kayıt yasaklarıyla karşı karşıya olan dünya çapındaki kulüpleri açıkladığı listeye göre, "mali anlaşmazlıklar veya mevzuat ihlalleri gibi çeşitli ihlaller nedeniyle yeni oyuncu kaydetmeleri geçici olarak yasaklanan kulüpler" arasında yer alan Atakaş Hatayspor'a 3 dönem transfer yasağı verilmişti.

Gelen yasağın ardından düğmeye basan Hatayspor, yasağa neden olan tüm ödemelerin gerçekleştirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“10.01.2025 tarihinde yapılan Olağanüstü Kongre ile göreve gelen yeni yönetim kurulumuz, görev süresi içerisinde kulübümüzü FIFA ve transfer yasağına konu olabilecek yükümlülüklerden arındırmak adına aşağıda detayları verilen ödemeleri gerçekleştirmiştir:

Euro Cinsinden Ödemeler:

Ze Luis – 227.346 € (16.06.2025)

Fisayo Dele Bashiru Yetiştirme Tazminatı – 149.549 € (02.05.2025)

Toplam Euro Ödemesi: 376.895 €

Türk Lirası Cinsinden Ödemeler:

Mustafa Ulaş Ortakaya & Aaron Boupendza menajerlik ücreti – 10.193.922 ? (21.07.2025)

Doğukan Sinik – 7.930.138 ? (21.07.2025)

Toplam TL Ödemesi: 18.124.844 ?

Genel Toplam:

Toplam (TL karşılığı): 35.085.119 ?

Yeni yönetimimiz, kulübümüzün sürdürülebilir mali yapısını oluşturmak, olası yaptırımların önüne geçmek ve sportif hedeflerimize engel teşkil edecek borç yükünü azaltmak amacıyla çalışmalarına kararlılıkla devam etmektedir”