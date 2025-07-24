Boks’ta Çorum’a yıl içerisinde iki madalya kazandıran Elanur Akça Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’ı ziyaret etti.

15-22 Nisan tarihlerinde Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında üçüncü olarak bronz madalya kazanan Elanur Akça Okul Sporları Türkiye Boks Şampiyonasında ise altın madalya kazanan Elanur Akca antrenörü Battal Güler ile birlikte İl Müdürü Mustafa Demirkıran’ı ziyaret etti,

Ziyaret sırasında antrenör Battal Güler ve şampiyon boksör Elanur Akça çalışmaları ve katıldıkları şampiyonalarda hakkında bilgiler vererek İl Müdürü Demirkıran’a teşekkür ettiler. İl Müdürü Demirkıran ise yıl içinde iki kez ilimize madalya kazandıran Elanur Akça ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.