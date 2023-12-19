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Çorum Kadın Bölgesel Yardımcı Hakem Hatice Yıldırım BAL 7. grupta yarın oynanacak Fuzul Ökeranlı ile Sarıçam Kürkçülerspor takımları arasındaki maçta görev yapacak.

MHK’den yapılan açıklamaya göre yarın saat 14’de Konya Kulu Fuzul Ömeranlı Stadı’nda Fuzul Ömeranlı ile Sarıçam Kürkçülerspor takımları arasındaki maçı Kütahya bölgesi hakemi Furkan Arıoğlu yönetecek yardımcılıklarını ise ilimizden Hatice Yıldırım ve Eskişehir’den Mert Yetim yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Eskişehir’den İsmet Yılmaz.

Dokuz maç sonunda Fuzul Ömeranlıspor 15 puanla beşinci sırada yer alırken Sarıçam Kürkçülerspor ise 12 puanla yedinci sırada bulunuyor.