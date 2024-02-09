AK Parti Çorum il ve ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısına katılan toplantısına AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkanı Sırakaya Zafer hedeflerinin öncelikle seçimi kazanmak değil, milletin gönlünü kazanmak olduğunu söyledi.

'Bir şehri ihya ederken sadece şehrin inşaatı değil, aynı zamanda o şehirde yaşayan insanların gönlünü kazanmak temel hedefimiz olmalıdır.' diyen Sırakaya; "Allah nasip ederse 31 Mart akşamında itibaren bugüne kadar AK belediyecilikle tanışmış olan belediyeciliğimize aynı şekilde hizmet kervanını yürüterek AK Belediyecilik anlayışını bugüne kadar görmemiş, tatmamış olan belediyelerimiz varsa onları da bu kervana katarak Sultan Fatih'in ifadesiyle tünel bir şehri inşa etmektir. Yani bir şehri yeniden dizayn ederken, bir şehri ihya ederken sadece şehrin inşaatı değil, aynı zamanda o şehirde yaşayan insanların gönlünü kazanmak temel hedefimiz olmalıdır. Allah nasip ederse ben bu duygunun, bu düşüncenin hakim olacağı inancını sizlerle paylaşıyorum. Bir kez daha Çorum Belediye Başkanımızı ilçe belediye başkan adaylarımızı, belde belediye başkan adaylarımızı önce Allah'a, sonra sizlere emanet ediyorum.” şeklinde konuştu

‘Bir tarafta milletiyle birlikte yol yürüyen kurucusunun millet olduğu bir ittifak öbür tarafta altı benzemezin masa altındakiyle birlikte yeni bir benzemenin bir araya geldiği ve seçimler sonrasında halkla çıkan savruldukları ve birbirlerinin altını oydukları kendileri için genel başkan olarak düşünmediklerini bu millete cumhurbaşkanı yapmaya çalıştıkları bir ittifak anlayışı görüyoruz.’ diyen Sırakaya; “Hizmet ve eser siyaseti yapan planla ilgiliyse sadece yönünü yereldeki sorunlara yöneltmiş bir anlayış öbür tarafta ise kazanıyoruz, öndeyiz yalanıyla milletin karşısına çıkmış bir anlayış var. Yine, kendisine verilmiş 5 senelik süreyi milletine yerelde hizmet etmek yerine değişik makamlara yönelmek için şehrinde sorunları ve sıkıntıları varken kendisine tatili yakıştıran, İstanbul'da sel felaketi bulunurken değişik büyükelçilerle Yemek için restoranlara giden bir anlayış ve yapraklardan alkış bekleyen bir anlayışı bu millet asla tasvip etmeyecektir. Bizim anlayışımızda şöhretinin peşinde değil şehrinin peşinden koşan bir anlayış var. Bu heyecanla birlikte özellikle Çorum Belediye başkanımız başta olmak üzere tüm ilçelerimizde ve tüm beldelerimizde bu anlayışa hakim kılacağımızı yürekten inanıyorum.” ifadelerini kullandı