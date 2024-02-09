AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, eski Devlet Hastanesi'nin ihalesinin onaylandığını belirterek, hastane inşaatına kısa sürede başlanacağını duyurdu.

Milletvekili Ahlatcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Sağlık Bakanımız Sn. Fahrettin Koca ile bizzat görüşerek şehrimiz için önem arz eden yeni Devlet Hastanemizin çok şükür onayını aldık. Yeni Devlet Hastanemiz, şehrimizin sağlık alanındaki ilerlemesine büyük bir katkı sağlayacak. Kıymetli hemşehrilerimizle birlikte bu önemli adımın açılışını gerçekleştireceğimiz için şimdiden heyecan duyuyor, Çorum'u sağlık hizmetlerinde bir adım öne taşıyacak yeni Devlet Hastanemizin tamamlanıp hizmete geçmesi için sabırsızlıkla bekliyoruz. Mevcut hastane binası güçlendirilerek nitelikli hale getirilecek ve 100 yatak kapasitesine sahip olacak. Ayrıca, yeni ek poliklinik binası da inşa edilecek ve 6 adet ameliyathane bulunacak." dedi