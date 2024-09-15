Tekirdağ'da Saray ilçesinde 11 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen olayda; 75 yaşındaki N.G.’yi telefonla arayan dolandırıcılar, bölgede iki dolandırıcının yaşlı insanları hedef aldığını ve kendisinin de tehlikede olduğunu söyledi. Yaşlı kadını korkutarak güvenini kazanmaya çalışan dolandırıcılar, evdeki değerli eşyalarının güvenliğini sağlamak için yardıma edeceklerini söyledi.

YAŞLI KADININ KORKUTARAK AMAÇLARINA ULAŞTILAR

Kısa süre sonra, dolandırıcılar jandarma kılığına girip yaşlı kadının evine geldi. Kadına, dolandırıcı olduklarını iddia ettikleri iki kişinin fotoğraflarını gösterip, onları yakalamak üzere olduklarını söyledi. Ayrıca, dolandırıcıların yaşlı insanlara saldırıp bıçaklayarak soygun yaptıklarını belirterek kadını daha da korkuttular.

ALTINLARININ HEPSİNİ KENDİ ELİYLE DOLANDIRICILARA TESLİM ETTİ

Sahte jandarmalar, kadına evdeki tüm değerli eşyaları kendilerine teslim etmesini, dolandırıcılar yakalandığında eşyalarını güvence altına alıp geri vereceklerini söylediler. N.G., bu sözlere inanarak korkuyla evdeki 12 Cumhuriyet altını, 1 yarım altın, 3 çeyrek altın ve 1 gram altını dolandırıcılara verdi.

Şüpheliler, eşyaları aldıktan sonra hızla kaçtı. N.G. dolandırıldığını fark ettikten sonra Saray İlçe Jandarma Komutanlığı’na başvurdu ve jandarma ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

EKİPLER DOLANDIRICILARIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin yürüttüğü araştırma sonucunda, B.A. (23) ve S.E. (25) isimli iki şüpheli İstanbul’da yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir adet 9 mm tabanca, mağdura ait ziynet eşyalarının satışından elde edildiği düşünülen 4.400 Amerikan doları, 10.200 Türk Lirası ve bir cep telefonu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinden sonra adliye sevk edilen şüphelilerden B.A. tutuklanırken, S.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Olayın ardından JASAT ekipleri, yaşlı kadını evinde ziyaret ederek çalınan altınlarının bulunduğunu belirtti. Ekipler, "Paralarını bulduk, teslim etmeye geldik. Çok geçmiş olsun" diyerek yaşlı kadının elini öptü. Duygusal anlar yaşayan kadın, JASAT ekiplerine sarılarak, "Jandarmamıza, polisimize, devletimize Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun yavrularım benim" dedi.