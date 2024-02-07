Basketbol İhtisasspor Kulübü okulların yarı yıl tatilinde örnek uygulamasını devam ettirdi.

Yarı yıl tatilinde hem antrenmanlara devam eden hemde kitap okuyan sporcuları ödüllendirdiler.

Okulların yarı yıl tatili olması nedeni ile öğrenci sporculara antrenman programı hazırlayan Basketbol İhtisasspor Okulları minik basketbolcülere antrenmanın yanı sıra kitap okuma alışkanlığıda kazandırdı.

Antrenörler sporculardan tatim sürecisinde kitap okumalarını ve bu kitapların özetini çıkartarak getirmelerini istedi.

Antrenörler yaptıkları değerlendirme sonucunda minik basketbolcular Seyid Ali Arslan, Alpdemir Aslan, Metin Şenöz, Mert Özkan, Toprak Aydın ve Ataberk Tutkun’u hem antrenmanlara katılmaları hemde kitap okumada başarıları nedeni ile antrenörler tarafından madalya ile ödüllendirildi.

Ödül alan sporcu velisi Eray Keseroğlu’nun annesi Aysun Molla Keseoğlu çocuğunun hem fiziksel hem koordinasyon gelişimine güzel bir spor aktivitesi olduğunu belirterek ‘Eğitici ve geliştirici bu süreçte alanında uzman hocalarımızın eksta ilgileri ve sevdi dolu yaklaşımları için teşekkür ediyorum’ dedi.