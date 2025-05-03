Eski milli sporcu Dünya ve Avrupa Şampiyonu Dövüşçü Ahmet Kayretli, Amerika’da dünya şampiyonluğu kemer maçına çıkacak.

Çorum'un Sungurlu ilçesinden yetişen ve uluslararası başarılarla adını duyuran profesyonel dövüşçü Ahmet Kayretli, 12 yıldır Amerika’nın Virginia eyaletinde karma dövüş sanatlarında (MMA) Türkiye'yi temsil ediyor.

MAÇLARA MEHTER MARŞIYLA ÇIKIYOR

Ringlere Mehter Marşı eşliğinde çıkan Kayretli, bugüne kadar birçok kez dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı ve Türk Bayrağını Amerika’da dalgalandırdı.

17 Mayıs Cumartesi günü, Virginia Beach’teki River Casino’da gerçekleşecek olan Brawlers Ball organizasyonunda, gecenin ana maçında ringe çıkacak olan Ahmet Kayretli, Amerikalı rakibi Jesse Stirn’e karşı Dünya şampiyonluk kemeri için mücadele edecek.

HEMŞEHRİLERİNİN DESTEĞİNİ BEKLİYOR

Kayretli, memleketi Sungurlu başta olmak üzere ülkemizden destek beklediğini ifade ederek, “Her dövüşte kalbimde memleketim, arkamda Türk milleti var. Bayrağımızı bir kez daha zirveye taşımak için elimden gelenin en iyisini yapacağım.” dedi.