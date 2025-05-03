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Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1.Lig'in 37.haftasında evinde küme düşmeme mücadelesi veren Şanlıurfaspor'u konuk edecek.

Play off şansı mucizelere kalan kırmızı siyahlılar, 2024-2025 sezonunda evindeki son maçı kazanarak taraftarlarına 3 puan armağan etmek istiyor.

Rakip Şanlıurfaspor'un ise ligde kalması mucizelere kaldı.

Şanlıurfaspor yarın sat 16:00'da Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak maçta puan kaybetmesi halinde 2.Lig'e düşecek.

Şanlıurfaspor açısından kritik öneme sahip maçı İlker Yasin Avcı yönetecek.

Editör: Atila Çiğdem