Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1.Lig'in 37.haftasında evinde küme düşmeme mücadelesi veren Şanlıurfaspor'u konuk edecek.
Play off şansı mucizelere kalan kırmızı siyahlılar, 2024-2025 sezonunda evindeki son maçı kazanarak taraftarlarına 3 puan armağan etmek istiyor.
Rakip Şanlıurfaspor'un ise ligde kalması mucizelere kaldı.
Şanlıurfaspor yarın sat 16:00'da Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak maçta puan kaybetmesi halinde 2.Lig'e düşecek.
Şanlıurfaspor açısından kritik öneme sahip maçı İlker Yasin Avcı yönetecek.
Editör: Atila Çiğdem