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Halkbank genel kurulu yapıldı. Genel kurulda Halkbank Genel Müdürü hemşehrimiz Osman Arslan’ın görevine devam etmesi kararı alındı.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, genel kurula hitaben yaptığı konuşmada, deprem bölgesindeki 150 bini esnaf olmak üzere 400 bine yakın müşterinin 57 milyar lira tutarındaki kredisinin ertelendiğini söyledi.

Arslan ayrıca, depremden bugüne 152 bin müşteriye 57 milyar lira kredi imkânı sunduklarını, deprem bölgesindeki 48 bin esnafa 19 milyar lira kredi kullandırdıklarını kaydetti.