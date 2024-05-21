19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Haftası Hentbol Turnuvasında birinciliği Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kazandı.

Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynanan turnuvada dört okul mücadele etti. Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oynadığı üç maçıda kazanarak kayıpsız olarak birincilik kupasının sahibi olurken Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi ise ikincilik kupasını almayı başardı.

Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi okulu üçüncülük kupasını alırken Eti Anadolu Lisesi ise dördüncülük kupasının sahibi oldu.

Bu maçlar sonunda sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.