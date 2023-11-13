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Liseli Genç erkekler Hentbol’da şampiyon Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi kazandı.

Final maçında Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni 35-24 yenen Mustafa Solak Anadolu İHL şampiyonluğa ulaştı.

Grup maçları sonunda çayraz oynanan yarı final maçlarını kazanan Şehit Mustafa Solak Anadolu Lisesi ile Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi finalde karşılaştı. Maçın ilk yarısını 18-12 önde tamamlayan Mustafa Solak Anadolu İHL rakibini 35-24 yenerek mutlu sona ulaştı.

Bu şampiyonlukta 16 golle Berkay Ercan en fazla katmıyı yapan isim olurken Serkan ve Resul 5’er gol Berkay Atabek 4 gol, Alp ve Veli ikişer gol Serkan ise bir gollük katkı yaptı. Emin Güner MTAL’da ise M. Efe ve Ö. Faruk 8’er golle takımlarının gol yükünü çeken isimler olurken Osman 4, Mustafa 3 ve M. Efe ise bir gollük katkı verdi.

Bu maçtan önce oynanan üçüncülük dördüncülük maçında ise Bahçelievler Anadolu Lisesi ilk yarısı 14-14 berabere biten karşılaşmanın ikinci yarısındaki oyunu ile maçı 30-26 kazanarak üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Bahcelievler’de Arda 12 Ege Bolat ise 8 gollük katkı veren isimler olurken TED Kolejinde ise Ada ve İbrahim 6’şar gollü katkı veren isimler oldular.

Final maçının ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.