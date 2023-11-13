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Bilardo İl Temsilciliği faaliyet programı içerisinde yer alan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Turnuvaları kapsamında düzenlenen 8 Top Pool Bilardo turnuvasında şampiyon Eren Eraslan oldu.

Olimpik Yüzme Havuzu Bilardo salonu’nda düzenlenen turnuvada 24 sporcunun mücadele ettiği 8 top pool bilardo şampiyonası çekişmeli maçlarla sona erdi.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Turnuvaları kapsamında düzenlenen 8 top pool bilardo şampiyonasında Şampiyonluğu geçen senenin şampiyonu Eren Aslaner elde ederken, Gencay Bağcı ikinci olurken üçüncülüğü ise Ümit Çam ve Fatih Keskin elde ettiler.

Bilardo İl Temsicili Emrah Taç, ‘ İlimizde her geçen gün bilardo severlerinin sayısının artarak gerek 3 bant 3 top ve pool halk dilinde bilinen adıyla Amerikan bilardo gibi düzenlenen turnuvalara katılımın artması bizleri memnun etmiştir. Bizlere bu imkanı tanıyan öğrenci odaklı çalışmalara desteklerini veren, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar olmak üzere yine desteklerini esirgemeyen teşekkür ederim’ dedi.