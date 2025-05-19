Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, “Gençlerimizin, ülkemizi içinden geçtiği karanlık süreçten, Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığını takip ederek ve 19 Mayıs ruhu ile hareket ederek bu karanlık süreçten çıkaracağına eminiz” dedi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayan Solmaz, “Her 19 Mayıs, bir ateşi yeniden yakar. O ateş, gençliğin cesareti, milletin umududur. Hep birlikte daha aydınlık bir geleceğe yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Dinçer Solmaz, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin meşalesinin yakıldığı 19 Mayıs 1919 tarihinin 106. yılında Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olma, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet değerlerine, devrimlerine, bağımsızlığa geleceğine sahip çıkma, ulusumuzun çağdaş değerlerle donatılmış bütün kalelerini savunma, karanlık zihniyetlerin eğitim, demokrasi, adalet, çağdaşlığa zarar verecek işgallerine ve ülkemizin her karışında önümüze konulan zorluklara göğüs germeye devam edeceğiz.

Atatürk, gençliğin önemini ilk kavrayan lider olarak; “Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak” diyerek Kurtuluş Savaşının başlangıç tarihi olan 19 Mayıs’ı gençlere armağan etmiştir. Sevgili gençler, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın, 106. yıldönümünde, daha aydınlık, daha adil, daha demokrat ve daha özgür Türkiye için, her zaman sizlerle sonuna kadar birlikte olduğumuzu asla unutmayın. Gençlerimizin, ülkemizi içinden geçtiği karanlık süreçten, Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığını takip ederek ve 19 Mayıs ruhu ile hareket ederek bu karanlık süreçten çıkaracağına eminiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin bu önemli gününde, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor ve aziz ruhlarının önünde saygı ile eğiliyorum. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.” (Haber Merkezi)