CHP Belediye Meclis Üyesi Doğan Öksüz, Bahçelievler Mahallesi’nin bazı temel sorunlarını ve taleplerini dile getirerek, Çorum Belediyesi’nden çözüm konusunda çaba gösterilmesini istedi.

Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı toplantısında gündem dışı söz alan CHP Çorum Belediye Meclis Üyesi Av. Doğan Öksüz, Bahçelievler Mahallesi sakinlerinin sorunlarını Meclis’e taşıdı.

Öksüz, vatandaşların belediye otobüslerinin yol güzergahlarıyla ilgili pek çok şikayetin olduğunu dile getirerek bu konuda çözüm istedi.

Öksüz, ayrıca kentte 21 tane klimalı ve kapalı otobüs durağı olduğunu ancak haritaya bakıldığında bu durakların hiçbirinin Bahçelievler, Kale ve Yavruturna mahallelerinde olmadığını dile getirdi.

Bu mahallelerde de yaşlılar, çocuklar ve insanlar olduğunu hatırlatan Öksüz, “Vergi oranları aynı, devletine karşı sorumluluk duyguları ve bağlılıkları aynı. Vatan sevgileri aynı peki neleri farklı? Oy kullanma tercihleri. Peki her mahalleye eşit hizmet böyle mi olur? Bu kul hakkına girmez mi? Bu insanlar otobüs beklerken kışın soğuğunda titrerken yazın kavurucu sıcağında her türlü hayati tehlike ile baş başa bırakmak hangi vicdana sığar?” diye sordu.

'HER MAHALLEDE VAR, BU 3 MAHALLEDE YOK'

Öksüz, bu üç mahallenin kapalı otobüs durağı talebi olduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan Bahçelievler Mahallesi’nin üst tarafında bulunan belediye bloklarının orada çok sayıda düşük gelirli vatandaşın olduğunu dile getiren Öksüz, vatandaşların bu bölgeye de halk ekmek büfesi konulması talebini Meclis’e iletti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Öksüz’ün sözleri üzerine mahallelere tek tek gidip, sorunları yerinde inceleme sözü vererek, “Sorunları yerinde tespit edip gereğini yapmak bizim boynumuzun borcudur.” dedi.