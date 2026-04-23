Çorum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı güvenlik önlemleri altında kutlandı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan saldırıların ardından Çorum'da bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında Çorum Spor Salonu'nda çok sayıda polis güvenlik önemi alırken, sahaya girişler için de ise kimlik ibrazı getirildi.

Güvenlik önlemleri çok yerinde ve doğru bulunurken, ancak sadece kimlik ibrazı basın mensuplarına yapılması; 'Güvenlik sorunu basın mensupları mı?' sorusunu akıllara getirdi.

Basın bu kadar güvenlik sorunu ise her programa akredite getirilsin. Akreditesi olmayan kimse içeri alınmasın.