Çorum'un önemli mesire alanlarından Çomar Barajı'nda ikinci etap çalışmaları devam ediyor.

Baraj çevresinde 3.5 kilometre ring hattı oluşturulurken, bisiklet yolu, yürüyüş parkuru, oturma alanları ve peyzaj düzenlemeleri devam ediyor.

Konuya ilişkin Çorum Belediyesi'nden yapılan duyuruda, "Şehrimizin doğayla buluştuğu en kıymetli alanlardan Çorum Barajı’nı daha ulaşılabilir, daha yaşanabilir hale getirmek için aşkla çalışıyoruz.

3,5 km’lik ring hattı, bisiklet yolu, yürüyüş parkuru, oturma alanları ve peyzaj düzenlemeleriyle Çorum Barajı şehrimizin yeni cazibe merkezi olmaya devam edecek." denildi.