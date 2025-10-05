Herkes bu ilçedeki ilanları konuşuyor: Evler neden bu kadar ucuz?

İzmir'in en yoğun nüfuslu ilçelerinden biri olan Buca, son günlerde emlak sitelerindeki konut fiyatlarıyla gündeme geldi. Özellikle 9 Eylül Üniversitesi çevresinde 1+1 dairelerin 1 milyon 150 bin TL bandından satışa sunulması, sosyal medyada "Evler neden bu kadar ucuz?" tartışmasını başlattı.

"20 BİN TL KİRA GARANTİLİ YATIRIM"

Bazı ilanlarda "20 bin TL kira garantili yatırım fırsatı" ifadeleri yer alırken, "Üniversite ve kafelere yakın, merkezi konum, arakat" gibi detaylar da dikkat çekiyor.

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

Dolandırılma ihtimali yüksek geldi bana...

Hepsi dolandırıcı...

Gördüğün ilanların hepsi sahte.

Bu gibi ilanların %95'i sahte ilanlar, ben şahsen gidip dolandırıldım.

Buca'da bir emlakçıyla konuşmuştum, hatırladığım kadarıyla kaçak daireler bunlar.