Ahlatcı Çorum FK başkanı Oğuzhan Yalçın ‘Geçmiş bizi geriye götürür ama gelecek her zaman umuttur’ dedi.

Başkan Yalçın Bodrumspor maçının hemen ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘Sakin, sabırlı inançlı önümüze bakıyoruz. Sahada aslan gibi oynayan yürekli kardeşlerime. saha kenarında yerinde duramayan teknik ekibimize, hiç susmadan 90 dakika takımını destekleyen taraftarlarına, basınımıza, ekran başında bizleri destekleyen milyonlarca Çorumluya selam olsun. Herkes rahat uyusun, her şerde vardır bir hayır. Geçmiş bizi geriye götürür ama gelecek her zaman umuttur, ‘GELİYORUZ’ dedi.