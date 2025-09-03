Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinde etkili olan yağışlar heyelana yol açtı. Darfur bölgesindeki Marra Dağları'nda meydana gelen heyelanda bir köy toprak altında kaldı. Yaşanan felaket nedeniyle 1000'den fazla kişi hayatını kaybederken 6 ülke Sudan hükümeti ve halkına başsağlığı ve dayanışma dileklerini iletti.

"YALNIZCA 1 KİŞİ SAĞ KURTULDU"

Sudan Kurtuluş Ordusu'ndan dün gece yapılan açıklamada, "Pazar günü yoğun yağış nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında binden fazla kişi hayatını kaybetti, yalnızca 1 kişi sağ kurtuldu. Bölgede binlerce kişi tehlike altında" ifadeleri kullanıldı.

8 KÖY TEHLİKE ALTINDA

Yerel kaynaklar, yaklaşık 20 bin kişinin yaşadığı bu bölgede 8 köyün tehlike altında olduğunu ve çok sayıda ailenin evlerini terk ederek güvenli bölgelere sığındığını bildirdi. Kaynaklar, bölgeye giden yolların kapandığını, bu nedenle uluslararası yardım olmaksızın binlerce kişinin hayatının ciddi risk altında olduğunu aktardı.

Sudan Kurtuluş Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdurrahman En-Nayer, "Köy halkı, kısıtlı imkanlarla toprak altındaki cesetleri çıkarmaya çalıştı, ancak ekipman eksikliği ve aralıksız devam eden yağış nedeniyle çalışmalar imkansız hale geldi" dedi. Darfur Valisi Minni Minawi, yaşananları insani felaket olarak niteleyerek, uluslararası yardım çağrısı yaptı.

6 ÜLKEDEN BAŞSAĞLIĞI VE DAYANIŞMA MESAJI

Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Ürdün, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Sudan'ın batısındaki Orta Darfur eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı heyelan felaketinde 1000'den fazla kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Sudan hükümeti ve halkına başsağlığı ve dayanışma dileklerini iletti.

SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sudan hükümetine ve halkına Cebel Marra'daki heyelan felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı dilendi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın Sudan ve halkıyla dayanışma içinde olduğu belirtilerek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dileğinde bulunuldu.

KATAR

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Meryem el-Misned, Sudan Geçiş Egemenlik Konseyi İnsani İşler Danışmanı ve İnsani Acil Durumlar Yüksek Ulusal Komitesi Başkanı Es-Sadık İsmail Mahmud ile telefonda görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği ilişkileri ve özellikle insani alanda bu ilişkilerin desteklenmesi ve geliştirilmesi yolları ele alındı.

Görüşme sırasında, heyelan felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileyen Misned, Katar'ın Sudan halkına bu felaketin etkileriyle mücadelede tam destek sağlamaya hazır olduğunu vurguladı. Mahmud da çeşitli alanlarda Sudan halkına sağladığı sürekli destekten dolayı ülkesi adına Katar'a teşekkür etti.

MISIR

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sudan'la dayanışma içinde olunduğu belirtilerek, Mısır'ın, yıkıcı heyelanların kurbanları için Sudan hükümetine, yönetimine ve halkına en içten başsağlığı dileklerini sunduğu aktarıldı. Açıklamada, "Mısır, bu acı trajedide Sudan hükümeti, yönetimi ve kardeş halkıyla tam dayanışma içinde olduğunu teyit ediyor ve kurbanların ailelerine başsağlığı diliyor." ifadelerine yer verildi.

ÜRDÜN

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Fuad Mecali, yaptığı yazılı açıklamada, heyelan felaketinde hayatını kaybedenler için Sudan'a en derin taziyelerini iletti. Bu acı trajedide Ürdün'ün Sudan hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olduğuna işaret eden Mecali, hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziye dileğinde bulundu.

KUVEYT

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sudan'da yaşanan heyelan sonrası Kuveyt'in Sudan ile dayanışma içinde olduğu vurgulanarak, olayda hayatını kaybedenl

İHA/AA