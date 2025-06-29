Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal ve TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Zeynep Yarımca’yı tebrik eden Rifat Hisarcıklıoğlu, “Kadın girişimcilerin desteklenmesi konusunda başarılı çalışmalara imza atan, girişimcilik ruhu ve inovatif fikirleriyle genç girişimci kızlarımıza örnek olan Zeynep Yarımca’yı kutluyorum.” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hisarcıklıoğlu, Başaranhıncal ve Yarımca’ya teşekkür etti.