Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir apartmanın çatısında ipe takılarak mahsur kalan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sungurlu ilçesi Sunguroğlu Mahallesi'nde bir güvercinin ipe takılarak asılı kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, merdiven yardımıyla güvercinin mahsur kaldığı noktaya ulaştı.

Ekipler, güvercini takıldığı ipten zarar görmeden kurtardı. Herhangi bir sağlık problemi olmadığı belirlenen güvercin doğaya bırakıldı.