Ordu’da yapılan Ünilig Bölgesel Lig Voleybol’da Hitit Üniversitesi kadın takımı birinci olarak finallerde mücadele etmeye hak kazandı.

İlk maçındaTokat Gaziosmanpaşa ikinci maçındaAmasya Üniversitesi’ni 3-0 yenen Hitit Üniversitesi kendisi gibi ilk iki maçını kazanarak gelen Ordu Üniversitesi ile finalde karşılaştı. Final maçında ilk sette etkili oyunu ile 25-13 galip ayrılan temsilcimiz 1-0 öne geçti. İkince sette Ordu hücumda daha etkili oldu ve bu seti 25-20 kazanarak durumu 1-1 yaptı. Üçüncü sette çekişme sürdü ve zorlu geçen mücadele sonunda bu seti 25-23 alan Hitit Üniversitesi moral üstünlüğünü ele geçirdi.

Dördüncü sette bu moral üstünlüğü ile oyunun kontrolünü eline geçiren ve rakibin direncini erken kıran Hitit Üniversitesi bu seti 25-16 maçıda 3-1 alarak bölge birincisi olarak finallerde mücadele etmeye hak kazandı. Antrenör Turgut Yıldırım bölge birincisi olan takım sporcularını tebrik etti ve hedeflerinin final grubunda da derece yapmak olduğunu söyledi.