Hitit Üniversitesi öğrenci kulüpleri, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) 4 dönem kapsamında 1 milyon TL’lik proje desteği daha aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) 4. dönem öğrenci projeleri başvuru sonuçları açıklandı.

ÜNİDES 4. dönem kapsamında Hitit Üniversitesi öğrenci kulüplerinin hazırladığı 14 proje destek almaya hak kazandı.

Hitit Üniversitesinin ÜNİDES kapsamında desteklenen proje sayısı ise 49’a ulaştı.

Toplam 3 milyon 200 bin TL’lik destek

Hitit Üniversitesi öğrenci kulüpleri ÜNİDES kapsamında hazırladıkları 49 projeyle 3 milyon 200 bin TL’lik destek aldı.

Öğrenci kulüpleri, proje tabanlı hazırladıkları sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif alanlardaki faaliyetlerini aldıkları proje desteğiyle hayata geçiriyor.

Sonuçlara göre başvurusu kabul edilen kulüpler şu şekilde:

Beslenme ve Diyetetik Kulübü, Drama ve Animasyon Kulübü, Engelsiz Üniversite Kulübü, Genç Kültür ve Demokrasi, Genç Yeşilay Kulübü, Hafızlar Kulübü, Hitit Sanat Atölyesi Kulübü, Bilgi ve Farkındalık Kulübü, Edebiyat Kulübü, Maliye Kulübü, Sağlık Yönetimi Kulübü, Siyaset Bilimi ve Ekonomi Kulübü, Sürdürülebilirlik, Sosyal Sorumluluk ve Meslek Etiği Kulübü ve Türk-İslam Sanatları Kulübü.

“Öğrencilerimiz ÜNİDES ve TÜBİTAK projeleriyle güzel çalışmalara imza atıyor”

Hitit Üniversitesi öğrencilerinin proje tabanlı çalışmalarla faaliyetlerini hayata geçirdiklerini vurgulayan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, projesi kabul olan öğrenci kulüplerini ve akademik danışmanlarını tebrik etti.

Öğrencilerin sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif alanlarda proje geliştirdiklerini söyleyen Rektör Öztürk, şunları kaydetti:

“Proje geliştirme kültürünü yaygınlaştırdığımız üniversitemizde; öğrencilerimiz ÜNİDES ve TÜBİTAK projeleriyle güzel çalışmalara imza atıyor. Hitit Üniversitesi öğrenci kulüpleri, 4. Dönemde kabul edilen 14 proje ile 1 milyon TL’lik destek almaya hak kazandı. Toplamda yerel ve ulusal ölçekli 49 projemiz kabul aldı. Projeleri kabul edilen kulüplerimizi, öğrencilerimizi ve akademik danışmanlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.”