Tarihi Hitit kentleri arasında oluşturulan Hitit Yürüyüş Yolu rotalarında, Çorum Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 4 gün sürecek ‘Kamplı Yürüyüş Etkinliği’ düzenlenecek.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı çerçevesinde gerçekleştirilecek etkinlik, 41 kilometre mesafesinde olacak ve Hattuşa - Alaca Höyük- Kalehisar rotasında yapılacak. Etkinlik kapsamında müze ve ören yeri gezileri de yer alacak.

16-17-18-19 Mayıs 2025 tarihlerinde, Hitit Dağcılık Kulübü destekleri ile gerçekleştirilecek faaliyete katılmak isteyenler İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü sayfasında yer alan linkten başvuru yapmaları gerekiyor.

Sınırlı sayıda yürüyüşçünün kabul edileceği etkinliğin kesin katılımcıları, başvurular arasından yapılacak değerlendirme sonucu belirlenecek.



