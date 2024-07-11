Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig’de 2024-2025 sezonunda mücadele edecek takımların başvurularını almaya başladı.

Bu ligde mücadele etme hakkı bulunan kulüpler 9 Ağustos tarihine kadar başvurularını yaparak gerekli evrakları Futbol Federasyonuna ulaştırması gerekiyor.

TFF Bölge Müdürlükleri ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) başkanlarına gönderilen resmi yazı doğrultusunda, lige katılım hakkı bulunmasına rağmen 9 Ağustos’a kadar başvuruda bulunmayan kulüpler, 2024-2025 sezonu fikstürüne dahil edilmeyecek.

2010 yılından bu yana uygulanan Bölgesel Amatör Ligde, 6 Ekim’de başlaması planlanan 2024-2025 sezonu için taslak çalışmaları başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bünyesindeki Amatör İşler Kurulu Koordinatörlüğü, Bölgesel Amatör Amatör Lige katılım Genel Esasları doğrultusunda belirlenen lige katılım başvuru son tarihini 9 Ağustos Cuma olarak belirledi.

Çorum’u temsil edecek Mimar Sinanspor’un da önümüzdeki günlerde evraklarını hazınlayarak Futbol Federasyonuna göndereceği öğrenildi.