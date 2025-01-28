Hitit Üniversitesi, akreditasyon alanında yürüttüğü çalışmalarla 3 meslek yüksekokulundaki 6 program için akreditasyon aldı.

Hitit Üniversitesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, uluslararasılaşma, topluma hizmet, ihtisaslaşma ve kurumsal kapasite alanlarında daha iyiye ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda eğitim kalitesini en üst noktaya taşıyabilmek amacıyla başlatılan akreditasyon sürecinde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulundan Medya ve İletişim ile Sivil Hava Ulaştırma Hizmetleri, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulundan Bilgisayar Programcılığı, İnşaat Teknolojisi, İş Sağlığı ve Güvenliği (Merkez) ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon programları Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK) tarafından 2 yıl süre ile akredite edildi.

Böylece yapılan son değerlendirmelerle Hitit Üniversitesinde akredite edilen program sayısı 8’e ulaştı.

ÖSYM KILAVUZUNDA VE YÖK ATLAS’TA AKREDİTE OLARAK BELİRTİLECEK

MEDEK tarafından akredite edilen Medya ve İletişim, Sivil Hava Ulaştırma Hizmetleri, Bilgisayar Programcılığı, İnşaat Teknolojisi, İş Sağlığı ve Güvenliği (Merkez) ile Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon programları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından tercih dönemlerinde yayınlanacak kılavuzda ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından aday öğrencilerin hizmetine sunulan Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas)’nda akredite edilmiş program olarak yer alacak.

KALİTE YOLCULUĞU AKREDİTE EDİLEN 6 YENİ PROGRAMLA DEVAM EDİYOR

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, kalite yolculuğuna akredite edilen 6 yeni programla devam ettiklerini söyledi.

Eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında akreditasyon çalışmalarına yoğun gayret sarf edildiğini ifade eden Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, şöyle devam etti:

“Başta eğitim-öğretim faaliyetlerimizdeki kalite ve sürekli iyileştirme çalışmaları olmak üzere araştırma-geliştirme, uluslararasılaşma, topluma hizmet, ihtisaslaşma ve kurumsal kapasite alanlarında başarı grafiğimizi daha da yükseltmeyi hedefliyoruz. Hem kurumsal akreditasyon hem de program akreditasyonu bağlamında daha iyiye ulaşmak için yoğun bir çalışma içindeyiz. İlahiyat ve Tarih programlarıyla başladığımız akreditasyon yolculuğumuza Sosyal Bilimler, Teknik Bilimler ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarımızdan 6 programı daha ilave ederek devam ediyoruz. Bu kapsamda özverili çalışmalarından dolayı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Prof. Dr. Zekeriya Işık’a, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Prof. Dr. Faruk Maraşlıoğlu’na, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Prof. Dr. Kadir Erol’a ve programlarımızın değerli akademisyenleri ile sürece destek veren idari birimlerimize teşekkür ediyorum.”