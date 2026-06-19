Arca Çorum FK'da 2026-2027 sezonunda görev yapacak yönetim kurulu belli oldu.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Başkanlık görevine Savaş Balçık getirilirken, yeni yönetim kadrosu da kamuoyuyla paylaşıldı.
Yeni dönemde Feyyaz Gökel, Kemalhan Balçık ve Turhan Mildon Asbaşkan olarak görev yapacak.
Genel Sekreterlik görevini ise Tuğrul Topuz üstlendi.
Kulübün açıkladığı yönetim kurulu listesi şu şekilde:
Savaş Balçık – Başkan
Feyyaz Gökel – Asbaşkan
Kemalhan Balçık – Asbaşkan
Turhan Mildon – Asbaşkan
Tuğrul Topuz – Genel Sekreter
Yılmaz Özkul – İdari İşler ve Kulüp Operasyonu
Sinan Özdilli – Altyapı ve Akademi Gelişimi
Satılmış Yiğitoğlu – Seyahat Planlaması ve Lojistik Yönetimi
Gökhan Kerman – Kulüp Basın Sözcüsü
Hikmet Burhan Kaya – Dış İlişkiler, Medya ve Tesis Yönetimi
Haydar Eren Uyanıker – Sponsorluk, Kurumsal İş Birlikleri ve Mali İşler
Mehmet Akif Boyraz – Marka Yönetimi, Lisanslı Ürünler ve Ticari Operasyonlar
Halis Öksüz – Taraftar İlişkileri ve Stadyum Operasyonları
Selçuk Esenyel – Hukuk İşleri ve Yasal Süreç Yönetimi
Tuncay Altunoğlu – İstanbul Temsilciliği ve Kurumsal İlişkiler
Elif Akkaya Kuter – Kurumsal İletişim ve Ulusal Medya Operasyonu