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HARUN AKKAYA

Hitit Üniversitesi’nden 5 Öğretim Üyesi, Dünya’da En Etkili Bilim İnsanları-2022 listesine tekrardan girerek başarılarını bir kez daha tescilledi.

DÜNYANIN EN ETKİLİ BİLİM İNSANLARI LİSTESİ

Edindiğimiz bilgilere göre; her yıl olduğu gibi Prof. Dr. John P.A. Ioannidis tarafından, yaklaşık 7 milyon bilim insanının kariyer performansı SCOPUS veri tabanı kullanılarak ilk yüzde 2'lik dilime giren yaklaşık 210 bin bilim insanının yer aldığı liste önceki gün (04 Ekim 2023) yayınlandı. Buna göre; 2022 alıntı yılına göre, ilk yüzde 2'lik dilimde bulunan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesi belli olurken, söz konusu liste “Kariyer Boyu Etki” ve “Yıllık Etki (Sadece 2022 yılı)” olarak iki ayrı kategoride oluşturuldu.

204 BİN ARASINDA TÜRKİYE’DEN 1040 İSİM

Bilim insanlarının kariyerleri boyunca yaptıkları çalışmalar dikkate alınarak oluşturulan sıralamada 204 bin 643 bilim insanı içerisinde Türkiye'den 1040 kişi listeye girdi.

İLK ÜÇTE İTÜ, ODTÜ VE HACETTEPE VAR

Türkiye'den listeye İstanbul Teknik Üniversitesi 67 akademisyenle birinci sıradan girerken, onu 42 akademisyenle ODTÜ, 39 akademisyenle Hacettepe Üniversitesi takip etti.

HİTİT’TEN O KATEGORİDE YİNE İKİ İSİM

Hitit Üniversitesi’nden ise “Kariyer Boyu Etki” kategorisinde son 5 yıldır olduğu gibi yine 2 öğretim üyesi (Prof. Dr. Vedat Deniz ve Prof. Dr. Bülent Kabak) listeye girebildi.

ÇORUM’UN KOMŞU İLLERİNDE TABLO

Çorum’a komşu olan illerdeki Tokat Gazi Osman Paşa, Yozgat Bozok ve Ondokuz Mayıs Üniversitelerinden 4’er akademisyen, Kırıkkale ve Çankırı Karatekin Üniversitelerinden 2’şer akademisyen, Samsun Üniversitesi’nden 1 akademisyen listeye girerken, “Kariyer Boyu Etki” kategorisinde Kastamonu, Sinop ve Amasya Üniversitelerinden ise hiçbir akademisyen listede yer bulamadı.

2022 YILI ETKİ ÇALIŞMALARI

Bilim insanlarının 2022 Yıllık Etki olarak yaptıkları çalışmalar dikkate alınarak oluşturulan sıralamada ise 210 bin 195 bilim insanı içerisinde Türkiye'den 1395 kişi listeye girebildi. Türkiye'den listeye İstanbul Teknik Üniversitesi 62 akademisyenle birinci sıradan girerken onu 44 akademisyenle Fırat Üniversitesi ve 42 akademisyenle Hacettepe Üniversitesi takip etti.

O KATEGORİDE VEDAT DENİZ VE BÜLENT KABAK

Hitit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Deniz, Dünyada “Mining&Metallurgy” bilim dalında 33 bin 54 bilim insanının yer aldığı % 2’lik bu listede 233’üncü sırada yer alırken, Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Kabak ise “Food Science” bilim dalında 72 bin 818 bilim insanının yer aldığı listede 572’inci sırada yer aldı.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ'NDEN 5 AKADEMİSYEN SIRALAMADA

Sadece 2022 yılına ait yayınların atıf verilerine göre sıralandığında “Yıllık Etki” kategorisinde ise Prof. Deniz ve Prof. Kabak dâhil Hitit Üniversitesi’nden 5 akademisyen sıralamaya girdi.

İŞTE ÜNİVERSİTENİN ADINI DUYURAN O AKADEMİSYENLER

2022 Yıllık etkide Prof. Dr. Vedat Deniz (33 bin 54 kişide 133.), Prof. Dr. Bülent Kabak (72 bin 818 kişide 431.), Doç. Dr. Akif Akgül (50 bin 409 kişide 896.), Doç. Dr. Seyfi Şevik (287 bin 766 kişide 2 bin 330.) ve Prof. Dr. Dilber Esra Yıldız (295 bin 432 kişide 4 bin 537.) yer aldı.

HİTİT'TEN 3 İSİM YÜZDE 1’LİK DİLİMDE

Ayrıca, Prof. Dr. Vedat Deniz (133/33054) %0.40’lik dilime girerken, Prof. Dr. Bülent Kabak (431/72818) %0.59’lik ve Doç. Dr. Seyfi Şevik ise (2380/287766) %0.83’lik dilime girerek kendi bilim alanlarında ilk %1’lik dilimin içine girerek önemli bir başarıya imza attı.