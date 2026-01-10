Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Hasan Davulcu, Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek dijital çağın getirdiği fırsatları ve riskleri değerlendirdi. "Dijital Yerlilerle Aynı Salonda, Aynı Dilde Buluşma" başlığıyla gerçekleştirilen söyleşide, teknoloji kullanımı ve medya okuryazarlığı konuları masaya yatırıldı.

​Davulcu, teknoloji dünyasına doğan "dijital yerliler" ile bu sürece sonradan adapte olmaya çalışan "dijital göçmenler" arasındaki ilişkinin sadece bir kuşak farkı olmadığını belirtti. Bu ayrımın bir anlama, bilinç ve sorumluluk meselesi olduğuna dikkat çeken Davulcu, gençlerle aynı dili konuşabilmenin önemine vurgu yaptı.

​"Teknoloji Niyet ve Bilinçle Şekillenir"

​Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği ve karşılıklı etkileşimle geçen programda; sosyal medya içeriklerinin etkisi, dezenformasyonun genç zihinlerdeki yansımaları ile dijital dünyada ahlak, mahremiyet ve hakikat bilinci konuları örnekler üzerinden tartışıldı.

​Konuşmasında teknolojinin nötr bir araç olduğunu hatırlatan Hasan Davulcu, şu ifadeleri kullandı:

"Teknoloji başlı başına iyi ya da kötü değildir; onu iyiye ya da kötüye dönüştüren, onu kullanan insanın niyeti, bilinci ve sorumluluğudur."

​Sorgulayan Gençlik Vurgusu

​Davulcu, gençlerin dijital çağın sadece pasif birer tüketicisi olmamaları gerektiğinin altını çizdi. Soru soran, düşünen, itiraz eden ve tartışan gençlerin, sürecin "bilinçli öznesi" olabileceğini belirten Davulcu, sağlıklı bir gelecek inşasının yolunun gençleri anlamaktan geçtiğini ifade etti.

​Program, dijital dünyada bilinçli varoluş üzerine verilen mesajlarla sona erdi.