Çorum'da ilkokul öğrencileri, çeşitli gösterilerle suyun önemine dikkati çekti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri kapsamında, Fatih Sultan Mehmet İlkokulunca kentteki bir alışveriş merkezinde "su verimliliği" etkinliği gerçekleştirildi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin "Köklerden Geleceğe" sloganıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilere suyun stratejik bir kaynak olduğu bilinci aşılandı.

Etkinlikte öğrenciler çeşitli gösterilerle suyun önemini vurguladı.

Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.