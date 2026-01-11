Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan “ÇORUM SİMEP: Sanayi İş Birliği ile Dijital ve Yeşil Sürdürülebilir Mesleki Eğitim Projesi” resmen onaylandı.

Toplam 11 milyon TL bütçeye sahip proje; Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında hayata geçirilecek.

Proje kapsamında Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile TOBB OSB Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde bulunan 6 atölye, çağın gereklerine uygun şekilde tamamen yenilenecek.

Elektrik-elektronik, makine, metal, mobilya ve motor bölümleri; dijital ve yeşil dönüşüm odaklı modern teknolojilerle donatılacak. Projeye dâhil edilecek öğrenciler, MEBET beceri testleri ile mesleki yetkinliklerine göre belirlenecek. Öğrenciler yalnızca nitelikli eğitim almakla kalmayacak, aynı zamanda %100 istihdam garantisi ile sanayinin ihtiyaç duyduğu kalifiye iş gücü olarak yetiştirilecek.

Bu önemli adımla Çorum, meslekî eğitimde dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarında öncü şehirlerden biri olma yolunda güçlü bir hamle yapıyor. Sanayi ile eğitimin buluştuğu bu proje; gençlerin geleceğine yön verirken, Çorum’un üretim ve kalkınma gücüne de kalıcı katkılar sağlayacak.